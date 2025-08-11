Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τάσσεται υπέρ των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο πρέπει να έχει συμμετοχή στην όποια διευθέτηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, και η Ουκρανία φοβάται ότι οι δύο ηγέτες ίσως προσπαθήσουν να επιβάλουν τους όρους του τερματισμού του πολέμου.

«Δεν θα εμπιστευθούμε ποτέ τον πρόεδρο Πούτιν αλλά θα στηρίξουμε την Ουκρανία και τον πρόεδρο Τραμπ και τα ευρωπαϊκά κράτη όσο προχωρούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ σε δημοσιογράφους.

«Η όποια ειρήνη πρέπει να οικοδομηθεί με την Ουκρανία, όχι να της επιβληθεί, και δεν θα ανταμείψουμε την επιθετικότητα ούτε θα κάνουμε συμβιβασμούς στην κυριαρχία. Η Ουκρανία θα καθορίσει το δικό της μέλλον και θα τη στηρίξουμε σε κάθε βήμα».

Διαβάστε ακόμη: Αγωνία στην Ευρώπη για πιθανή συμφωνία Τραμπ – Πούτιν στην Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ