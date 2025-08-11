Δύο κινεζικά σκάφη συγκρούστηκαν ενώ καταδίωκαν φιλιππινέζικο σκάφος στη Νότια Θάλασσα της Κίνας, κοντά στο αμφισβητούμενο ύφαλο Σκάρμπορο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ η Φιλιππινέζικη Ακτοφυλακή συνόδευε σκάφη που διανέμουν βοήθεια σε ψαράδες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το The Telegraph δείχνει την ένταση της στιγμής, με τα κινεζικά σκάφη να πλησιάζουν επικίνδυνα το φιλιππινέζικο, προκαλώντας αναταράξεις στο νερό.

 

Η σύγκρουση έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων, καθώς η Κίνα διεκδικεί την πλειονότητα της Νότιας Θάλασσας της Κίνας, παρά την απόφαση διεθνούς δικαστηρίου που έκρινε τις διεκδικήσεις της ως μη νόμιμες. 

Η Φιλιππινέζικη Ακτοφυλακή κατήγγειλε την ενέργεια ως προκλητική, ενώ η Κίνα δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το περιστατικό.