Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Γουίλι Τσαβαρία ζήτησε συγγνώμη μετά τις κατηγορίες για «πολιτιστική ιδιοποίηση» που προκάλεσε παπούτσι του, το Oaxaca Slip-On, το οποίο δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals. Το σχέδιο βασίστηκε στις παραδοσιακές δερμάτινες σάνδαλες «huaraches» των ιθαγενών τεχνιτών του Μεξικού, αλλά κατασκευάστηκε στην Κίνα χωρίς διαβούλευση ή αναγνώριση των κοινοτήτων που το δημιούργησαν.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ κατήγγειλε την πρακτική μεγάλων εταιρειών να εκμεταλλεύονται σχέδια και προϊόντα ιθαγενών, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας δήλωσε ότι η Adidas επικοινώνησε για πιθανή αποκατάσταση της ζημιάς και συνεργασία με την κοινότητα της Βίγια Ιδάλγο Γιαλάλαγκ.

Η Adidas, σε ανακοίνωσή της, αναγνώρισε την πολιτιστική κληρονομιά των ιθαγενών κοινοτήτων του Μεξικού, ζήτησε δημόσια συγγνώμη και δεσμεύτηκε για σεβαστό διάλογο και συνεργασία. Ο Τσαβαρία τόνισε ότι η πρόθεσή του ήταν να τιμήσει την κουλτούρα και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα της Οαχάκα, αλλά παραδέχθηκε ότι η μη συνεργασία με την τοπική κοινότητα δεν ανταποκρίθηκε στον σεβασμό που της αξίζει.

Προωθητικές εικόνες του παπουτσιού αφαιρέθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Adidas και του ίδιου του σχεδιαστή.