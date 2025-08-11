Η τουρκική αμυντική βιομηχανία ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη στο Σύστημα Διαχείρισης Πολέμου (ADVENT) του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων του σε σύγχρονες ναυτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το τουρκικό CNN, η HAVELSAN, που ειδικεύεται σε λύσεις λογισμικού για την άμυνα, ανέπτυξε την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MAIN, η οποία μπορεί να εκπαιδευτεί με τα δεδομένα του εκάστοτε φορέα, λειτουργεί σε κλειστά ή ανοικτά δίκτυα και δίνει έμφαση στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα. Η MAIN ενσωματώνεται στο ADVENT ως Βοηθός Υποστήριξης Συντήρησης, προσφέροντας αναζήτηση οδηγιών, καθορισμό βημάτων συντήρησης και υποστήριξη ερωτήσεων/απαντήσεων με φυσική γλώσσα, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών.

Η φάση 1 των δοκιμών ολοκληρώθηκε σε εργαστηριακό περιβάλλον και η φάση 2 βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο η MAIN να συμβάλλει όχι μόνο στη συντήρηση αλλά και στην επιχειρησιακή λειτουργία, παρέχοντας προτάσεις και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

Οι δυνατότητες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν αναγνώριση και ταξινόμηση στόχων, ανίχνευση ανωμαλιών, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, βελτιωμένη επίγνωση κατάστασης και υποστήριξη εκπαίδευσης, αξιοποιώντας big data, μηχανική μάθηση, αναγνώριση εικόνας και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Συνολικά, η λύση στοχεύει στην ταχύτερη και πιο ακριβή λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου–μηχανής στις ναυτικές επιχειρήσεις.



Διαβάστε επίσης: Tριπλή πρόκληση για την Αθήνα: ΑΟΖ, κυριαρχικά δικαιώματα και τετελεσμένα