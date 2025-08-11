Τη δέσμευσή του να εκτοπίσει τους αστέγους από το κέντρο της Ουάσινγκτον με σκοπό η πρωτεύουσα των ΗΠΑ να γίνει «πιο όμορφη από ποτέ» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνω την πρωτεύουσά μας ασφαλέστερη και πιο όμορφη από ποτέ. Οι άστεγοι πρέπει να μετακομίσουν αμέσως» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή (10/8).

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα» όπως συμπλήρωσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε πως «οι εγκληματίες δεν χρειάζεται να μετακομίσετε. Θα σας βάλουμε εκεί που πρέπει, στη φυλακή», προσθέτοντας πως θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτική που υιοθετήθηκε για το μεταναστευτικό στα σύνορα.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούλιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε μία εντολή που διευκολύνει τη σύλληψη αστέγων, ενώ στις αρχές Αυγούστου διέταξε την ομοσπονδιακή αστυνομία να εισέλθει στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά της, η δήμαρχος Μιούριελ Μπόουζερ, μέλος των Δημοκρατικών ξεκαθάρισε πως δεν παρατηρείται αύξηση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται, σύμφωνα με το BBC.

