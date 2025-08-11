Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου 2025 στην πολιτεία Αλάσκα των ΗΠΑ. Στόχος της είναι κυρίως η συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και η βελτίωση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ - Ρωσίας.

Η επιλογή της Αλάσκας δεν είναι τυχαία: είναι αμερικανική επικράτεια που δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), γεγονός σημαντικό καθώς υπάρχει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Πούτιν από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Επιπλέον, η γεωγραφική της θέση γεφυρώνει τη Βόρεια Αμερική με τη Ρωσία και την Αρκτική, καθιστώντας την μια συμβολική και πρακτική τοποθεσία για τη συνάντηση.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη δια ζώσης επαφή των δύο ηγετών από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία και η πρώτη φορά που θα συναντηθούν σε αμερικανικό έδαφος.

Υπάρχει συζήτηση στην αμερικανική πλευρά για πιθανή τριμερή συνάντηση που θα συμπεριλάβει και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, αλλά μέχρι στιγμής η κύρια προετοιμασία εστιάζει στη διμερή συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

Η συνάντηση αν και δημιουργεί προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση στην Ουκρανία, προκαλεί ανησυχίες σε ευρωπαίους ηγέτες που φοβούνται ότι μπορεί να σημάνει μια «αργή ήττα» για την Ουκρανία, με πιθανά υποχωρητικά κείμενα στα συμφωνηθέντα.



O Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Βανς δήλωσε με αφορμή την συνάντηση «Αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος για την αμερικανική διπλωματία... Δεν πιστεύω ότι μπορείς πραγματικά να καθίσεις και να έχεις αυτή τη διαπραγμάτευση χωρίς την ηγεσία του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»





Ο Ζελένσκι υπoδέχτηκε με ικανοποίηση τη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

