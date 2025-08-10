Οι Τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις έχουν προχωρήσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία, τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο όπου συνάντησε, το Σάββατο, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, ο Χακάν Φιντάν είπε πως «ο κ. Σίσι εξέφρασε γενναιόδωρα το όραμά του για τις διμερείς σχέσεις και την περιοχή. Ουσιαστικά, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας (Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) και του Προέδρου Σίσι, οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις έχουν προχωρήσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία, τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια».

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις δεν έχουν προχωρήσει μόνο στην αμυντική βιομηχανία, την τεχνολογία και το εμπόριο. «Έχουν έλθει πιο κοντά οι απόψεις και οι στρατηγικές μας σε περιφερειακά ζητήματα και έχει δοθεί η ευκαιρία για κοινή δράση για την εξεύρεση λύσεων σε αυτά τα προβλήματα», ανέφερε.

Τονίζοντας ότι το 2025 είναι η 100ή επέτειος των διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, ο Φιντάν συνέχισε λέγοντας πως "είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε περαιτέρω την 100χρονη διπλωματική μας κληρονομιά, βασισμένη στην κοινή λογική και τον αμοιβαίο σεβασμό. Εργαζόμαστε επιμελώς για να προωθήσουμε τη θεσμική δομή των σχέσεών μας".

"Όπως γνωρίζετε, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις προετοιμασίες για την κοινή ομάδα σχεδιασμού που συγκροτήσαμε για την παρακολούθηση αυτού του μηχανισμού», ανέφερε.

Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζουν να ενισχύονται. «Ο όγκος των εμπορικών μας συναλλαγών έφτασε περίπου τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, αν θέλει ο Θεός. Οι τουρκικές εταιρείες συμβάλλουν απτά στην απασχόληση και την παραγωγή με τις επενδύσεις τους στην Αίγυπτο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και η ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι συζήτησαν επίσης το ζήτημα της Γάζας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. «Συζητήσαμε τα βήματα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία του λαού της Γάζας, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για να διασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Μάλιστα, βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό για αυτό το θέμα, σχεδόν μέρα παρά μέρα», επεσήμανε

Αναφερόμενος στην Ανατολιική Μεσόγειο, ο Χακάν Φιντάν είπε πως «θεωρούμε επίσης σημαντικό από συμβολικής άποψης το γεγονός ότι οι σημερινές συνομιλίες διεξάγονται στο Ελ Αλαμέιν, ακριβώς απέναντι από τις ακτές μας στη Μεσόγειο. Θέλουμε να δούμε την Τουρκία ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών και η αρχή της δικαιοσύνης γίνονται σεβαστά».

Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συνεχίσουν να αποτελούν τα κύρια στοιχεία ειρήνης και σταθερότητας σε αυτήν την περιοχή. Με αυτή την επίγνωση, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να διαβουλευόμαστε. Ελπίζω ότι οι σημερινές συναντήσεις θα αναβαθμίσουν τις τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις σε νέους ορίζοντες», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ