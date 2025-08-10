Οι Γερμανοί ξανάρχονται…υπό την έννοια ότι, το έχουν αποφασίσει: Θα επενδύουν το 5% για την άμυνα. Και το Γερμανικό Ζήτημα έρχεται ξανά στο προσκήνιο στη βάση του εξής ερωτήματος: Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία ή μια Γερμανική Ευρώπη; Ή μήπως είναι κοινό μυστικό ότι την έχουμε ήδη, αλλά μόνο στον τομέα της οικονομίας;

Τώρα, θα πάρει μπρος και ο τομέας της άμυνας. Ως εκ τούτου, η Γερμανία δεν θα είναι μόνο οικονομικός γίγαντας της Ευρώπης και δη της ΕΕ, αλλά και στρατιωτικός.

