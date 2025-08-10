Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την επόμενη μέρα της απόφασης της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

"Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει αμέσως τον πόλεμο με μια διπλωματική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που είναι 49, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί.

Στο Τελ Αβίβ, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο σημείο, υπολόγισαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε δεκάδες χιλιάδες, με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων να αναφέρει 100.000 συμμετέχοντες. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση.

Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί πολλές οικογένειες κρατουμένων στη Γάζα, δήλωσε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων, και αγνοεί την υποστήριξη των πολιτών για άμεσο τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να "ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της".

"Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Και είναι λάθος απόφαση να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή", δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπουν στην πόλη της Γάζας.

Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

