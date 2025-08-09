Την πλήρη αντίθεσή τους στο ισραηλινό σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας εξέφρασαν η Τουρκία και η Αίγυπτος, μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους στην Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), συγκαλεί εκτάκτως το όργανο για να συζητηθεί το θέμα. «Απορρίπτουμε πλήρως την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει εξ ολοκλήρου τη Γάζα· αυτό το σχέδιο αποτελεί νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του», τόνισε ο Φιντάν, υπογραμμίζοντας πως Τουρκία και Αίγυπτος «θα συνεχίσουν να στέκονται απέναντι σε τέτοια σενάρια».

«Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να εργαστούν ενωμένες για να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα ενάντια στο σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την Πόλη της Γάζας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.



🇹🇷 TURKEY CALLS EMERGENCY MEETING ON GAZA



Turkish Foreign Minister Fidan announced that Türkiye, as Term President of the OIC Council of Foreign Ministers, is convening an urgent meeting this week.



"Netanyahu will be drowned in the blood of the people he condemned to… https://t.co/nxaKRKAMzq pic.twitter.com/DKmZhrD5uf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 9, 2025

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Μπάντρ Αμπντελατί, έκανε λόγο για «σημαντική στιγμή στρατηγικής σύγκλισης» στις σχέσεις των δύο χωρών, ανακοινώνοντας «συναίνεση» με την Τουρκία ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων που ταλανίζουν την περιοχή.

In Alamein, Egypt's FM Dr. Abdelatty welcomed his Turkish counterpart Mr. Hakan Fidan. The Ministers held consultations to discuss strengthening Egyptian-Turkish relations and had a productive exchange of views on developments in Gaza, Libya, Syria, Sudan & Horn of Africa pic.twitter.com/S7OinBPUlI — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 9, 2025

Οι δύο υπουργοί δεσμεύτηκαν για ενιαίο μέτωπο και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση του ισραηλινού σχεδίου και των συνεπειών του. Παράλληλα, ο Φιντάν υπογράμμισε τη διάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει αποστείλει μέχρι σήμερα περίπου 102.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ευχαριστώντας την Αίγυπτο για τη συνεργασία στη διανομή της.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη σημασία της 100ής επετείου διπλωματικών σχέσεων και εξέφρασαν την πρόθεση για περαιτέρω στρατηγική συνεργασία, με επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας το 2026.

Σημειώνεται πως ο Χακάν Φιντάν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.



