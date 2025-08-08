Η κορυφαία αγγλική λίγκα διακόπτει τη συνεργασία της με τη φιλανθρωπική οργάνωση Stonewall, βάζοντας οριστικά τέλος στην πολύχρωμη καμπάνια υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας, μετά από οκτώ χρόνια κοινής δράσης.

Η Premier League αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τη φιλανθρωπική οργάνωση LGBTQ+ Stonewall, βάζοντας τέλος στο πρόγραμμα Rainbow Laces που υλοποιούνταν εδώ και οκτώ χρόνια στα γήπεδα της Αγγλίας.

Η απόφαση, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ελήφθη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών των 20 ομάδων της κατηγορίας, ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι από την αγωνιστική περίοδο 2025-26 δεν θα φοριούνται πλέον τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα κορδόνια και τα rainbow περιβραχιόνια στους αγώνες της Premier League.

Παρά την απόφαση αυτή, η ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι η ένταξη και η αποδοχή της διαφορετικότητας θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας της, μέσα από εκπαιδευτικά και κοινοτικά προγράμματα.

Αντί του Rainbow Laces, σχεδιάζει την υλοποίηση νέας, δικής της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο του Μήνα Ιστορίας LGBTQ+.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να γονατίζουν πριν την έναρξη των αγώνων ως ένδειξη κατά του ρατσισμού, παρότι η γυναικεία εθνική Αγγλίας δεν διατήρησε την πρακτική αυτή στο Euro 2025.

Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τις καταγγελίες της Τζες Κάρτερ, η οποία δήλωσε ότι φοβόταν να αγωνιστεί στους τελευταίους αγώνες του τουρνουά λόγω ρατσιστικής επίθεσης που δέχθηκε στο διαδίκτυο μετά τον προημιτελικό με τη Σουηδία.

Η συμπαίκτριά της, Λούσι Μπρονζ, κατήγγειλε τη στοχοποίηση της Κάρτερ, αναφέροντας πως είναι συχνό φαινόμενο για παίκτες με καταγωγή εκτός Αγγλίας να υφίστανται διαδικτυακή παρενόχληση. “Είναι θλιβερό, αλλά σχεδόν κάθε παίκτης χρώματος που έχει φορέσει τη φανέλα της Αγγλίας έχει περάσει κάτι αντίστοιχο”, δήλωσε η Μπρονζ, τονίζοντας πως αυτό αποσπά την προσοχή από το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Το θέμα της ατομικής στάσης απέναντι στο rainbow περιβραχιόνιο απασχόλησε έντονα την περασμένη σεζόν.

Ο Μαρκ Γκέχι της Κρίσταλ Πάλας δέχθηκε επίπληξη από την FA επειδή έγραψε το μήνυμα “I love Jesus” στο περιβραχιόνιό του.

Αντίθετα, ο αρχηγός της Ίπσουιτς, Σαμ Μόρσι, αρνήθηκε να το φορέσει επικαλούμενος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις χωρίς να τιμωρηθεί, καθώς η στάση του δεν παραβίασε κάποιον κανονισμό.

Σε δήλωσή της, η Stonewall σχολίασε το τέλος της συνεργασίας αναφέροντας πως το Rainbow Laces συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της αποδοχής και της συμμετοχής της LGBTQ+ κοινότητας στον αθλητισμό. “Μπορεί να είναι ακόμη δύσκολο για επαγγελματίες παίκτες να είναι ανοιχτά LGBTQ+, ωστόσο σήμερα υπάρχουν πρότυπα, ενώ σε επίπεδο βάσης η συμμετοχή και η αποδοχή έχουν αυξηθεί σημαντικά”, τόνισε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η απόφαση της Premier League σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση στον τρόπο που η κορυφαία αγγλική διοργάνωση επιλέγει να προσεγγίσει ζητήματα διαφορετικότητας και ισότητας. Το εάν η νέα της καμπάνια θα έχει την ίδια επιρροή με το πρόγραμμα Rainbow Laces, μένει να φανεί μέσα στη σεζόν.

