Ευθύνες στη διεθνή κοινότητα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην ΕΕ αποδίδει ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Αμπντάλα Ατάρι, σε γραπτή δήλωσή του με αφορμή την απόφαση της Kυβέρνησης Νετανιάχου να προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Η ανυπαρξία ουσιαστικής αντίδρασης από τη διεθνή κοινότητα, η αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να λάβει και να εφαρμόσει απόφαση που θα υποχρεώνει το Ισραήλ να τερματίσει άμεσα τη γενοκτονία στη Γάζα, καθώς και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει σοβαρές κυρώσεις κατά του κατοχικού κράτους, όχι μόνο δεν αποτρέπουν την κλιμάκωση, αλλά ενθαρρύνουν το Ισραήλ να συνεχίζει την πολιτική εξόντωσης του λαού μας, χρησιμοποιώντας ακόμη και τη λιμοκτονία ως όπλο», αναφέρει ο Πρέσβης.

Προσθέτει ότι η απόφαση της Κυβέρνησης του Ισραήλ «αποδεικνύει την πρόθεση για μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού της Γάζας και της υπόλοιπης Λωρίδας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης». Καλώντας κυβερνήσεις και θεσμικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά, ο Πρέσβης αναφέρει ότι «οι χλιαρές, ντροπαλές δηλώσεις δεν έχουν καμία επίδραση σε ένα καθεστώς που αδιαφορεί πλήρως για τη διεθνή νομιμότητα».

Διαβάστε επίσης: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, είπε ο Ερχιουρμάν

Πηγή: ΚΥΠΕ