Η επαρχία Γκανσού, που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Κίνας, πλημμύρισε με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να αγνοείται η τύχη 33 ανθρώπων.

Αυτό το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά θανατηφόρων καιρικών φαινομένων, που πλήττουν τη χώρα.

Οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης για ξαφνικές πλημμύρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι έντονες βροχές παγίδευσαν 4.000 κατοίκους της ορεινής περιοχής.

«Από τις 7 Αυγούστου, οι συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η οικονομική αρχή του Πεκίνου δήλωσε ότι διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση των πληγεντών στη Γκανσού.

Τρία άτομα αγνοούνται, μετά από κατολίσθηση στο χωριό Μαλιαντάν.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε προσπάθεια» για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων.

Λόγω της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Σι έδωσε εντολή σε όλες τις επαρχίες της Κίνας, να εντείνουν τις προσπάθειες, για να εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι.

Οι φυσικές καταστροφές είναι συχνές την Κίνα, ειδικά στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου κάποιες περιοχές πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλες από καύσωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP/REUTERS