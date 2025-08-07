Την έντονη καταδίκη της «προκλητικής εισβολής» του Ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών και του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικισμών της Δυτικής Όχθης, μαζί με αριθμό εποίκων, στην περιοχή Τερσέλα, νοτίως της Τζενίν, καταδικάζει με σημερινή της ανακοίνωση η Πρεσβεία Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται, η εν λόγω ενέργεια «είχε ως στόχο την επανεγκατάσταση εποίκων σε εδάφη που είχαν εκκενωθεί εδώ και 20 χρόνια» και «ενισχύει την εκμετάλλευση των εδαφών των Παλαιστινίων, για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών».

«Παρακολουθούμε με ανησυχία την κλιμάκωση της εισβολής Ισραηλινών αξιωματούχων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ σε ισραηλινό οικισμό πριν από λίγες ημέρες, και θεωρούμε αυτή την κίνηση ως δείγμα της ισραηλινής αλαζονείας και της συνεχούς προσπάθειας για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ στα κατεχόμενα εδάφη, απειλώντας άμεσα τη λύση των δύο κρατών», αναφέρεται στη συνέχεια.

«Καταγγέλλουμε την ενοχή της διεθνούς κοινότητας για την σιωπή της απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η οποία ενθαρρύνει την ισραηλινή κατοχή να συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες της, βάζοντας σε κίνδυνο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και την επίτευξη της ειρήνης. Καλούμε τα κράτη και την παγκόσμια κοινότητα να αναλάβουν τις νομικές και πολιτικές τους ευθύνες και να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις εγκληματικές ενέργειες κατά του Παλαιστινιακού λαού», καταλήγει η ανακοίνωση.

