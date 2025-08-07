Μεταξύ 2014 και 2024, το ποσοστό των πολιτών χωρών εκτός ΕΕ ηλικίας 25–34 ετών που διαμένουν στην ΕΕ και έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 12,5%, από 24,2% το 2014 σε 36,7% το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Για τους πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ της ίδιας ηλικιακής ομάδας, το ποσοστό ήταν 41,1% το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,4% από το 33,7% το 2014.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των υπηκόων της εκάστοτε χώρας αναφοράς με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 45,1% το 2024, αυξημένο κατά 8,3% σε σύγκριση με το 36,8% το 2014.

Από την οπτική του φύλου, οι γυναίκες ηλικίας 25–34 ετών που είναι υπήκοοι της χώρας αναφοράς παρουσίασαν το υψηλότερο ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 51,2%, ξεπερνώντας τις γυναίκες από άλλες χώρες της ΕΕ (45,9%) και από χώρες εκτός ΕΕ (40,5%).

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες από χώρες εκτός ΕΕ έχουν υψηλότερο ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους άνδρες υπηκόους της χώρας αναφοράς (39,3%), οι οποίοι ωστόσο κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ανδρών. Ακολουθούν οι άνδρες από άλλες χώρες της ΕΕ (36,2%) και οι άνδρες από χώρες εκτός ΕΕ (33%).

Για όλες τις κατηγορίες, παρατηρείται έντονο χάσμα μεταξύ των φύλων. Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται μεταξύ γυναικών και ανδρών υπηκόων της χώρας αναφοράς (11,9%), και ακολουθούν οι διαφορές μεταξύ πολιτών άλλων χωρών της ΕΕ (9,7%) και χωρών εκτός ΕΕ (7,5%).

Πηγή: ΚΥΠΕ