Η Μεσόγειος μετρά πληγές από τα πύρινα μέτωπα σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Νότια Γαλλία, ο νομός Οντ δοκιμάζεται σκληρά από την φονική πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στα σύνορα με την Ισπανία, η οποία επίσης εκπέμπει σήμα κινδύνου. Περιοχές εκκενώθηκαν στη Γαλικία, ενώ στην Ταρίφα της Ανδαλουσίας πυρκαγιά οδήγησε σε εκκένωση κοντινών ξενοδοχείων.

Σαν ηφαίστειο αναδύεται ο πυκνός καπνός, περιγράφει δημοσιογράφος, στην κοινότητα Ριμπότ, όπου οι φλόγες συνεχώς ενισχύονται από τον άνεμο.

«Οι πυροσβέστες μιλούν για «άνευ προηγουμένου καταστροφή».

Ο εκπρόσωπος της Γαλλικής πυροσβεστικής, Ερίκ Μπροκάρντι, δήλωσε ότι «έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 25 σπίτια.

Οι δρόμοι είναι κλειστοί σε όλη την Ισπανία και τη Γαλλία.

Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει 1.500 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος N-340, ο οποίος συνήθως μετέφερε τουρίστες μεταξύ των πολλών γραφικών παραλιών του Κάντιθ, έκλεισε μεταξύ Λας Πίνιας και Πέδρο Βαλιέντε.

Οι άνεμοι για τρίτη ημέρα πνέουν με ταχύτητα 64 χιλιομέτρων την ώρα.

