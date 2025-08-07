Διαλυμένο στη θάλασσα του Μάρμαρά βρέθηκε το σκάφος του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος απέπλευσε από τη Γιάλοβα προς την Μύκονο.

Ο ναυπηγός μηχανικός και επιχειρηματίας που είναι γνωστός στη ναυτιλιακή βιομηχανία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς αφού απέπλευσε από τη Γιάλοβα προς τη Μύκονο, με το πολυτελές γιοτ του Graywolf. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος είχε πάθος για την ιστιοπλοΐα από την παιδική του ηλικία, σχεδίαζε και κατασκεύαζε πολλά πολυτελή σκάφη με την επωνυμία Mazu Yachts. Η εταιρεία του Χαλίτ Γιουκάι λειτουργεί ένα σύγχρονο ναυπηγείο σκαφών αναψυχής στην περιοχή Altınova της Γιάλοβα.

Σε συνεντεύξεις του εξέφρασε αυτό το πάθος λέγοντας πως: «Το όνειρό μου ήταν να κατασκευάζω σκάφη. Τώρα ζω αυτό το όνειρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ