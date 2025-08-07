Τις επικείμενες αποφάσεις του Ισραήλ θα «εκτελέσουν» τις επόμενες μέρες οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αναφορικά με τη συνέχεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα (07/08) το σχέδιο για σταδιακή κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας, σχέδιο το οποίο θα «εκτυλιχθεί» σε διάστημα πέντε μηνών, εκτοπίζοντας περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους και παραβλέποντας τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που ακόμη κρατούνται στη Γάζα.

Το σχέδιο φέρεται να στοχεύει στην εξαφάνιση της Χαμάς και στην παράλληλη άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά, περίπου 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί, μετά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το σχέδιο σύμφωνα με τις πληροφορίες προβλέπει κατάληψη της πόλης της Γάζας και των καταυλισμών στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, οδηγώντας περίπου τον μισό πληθυσμό του θύλακα προς τα νότια, προς την ανθρωπιστική ζώνη Μαουάσι.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι υπουργοί αντιτίθενται στο σχέδιο του Νετανιάχου, πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο ίδιος πιθανότατα να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να υποστηρίξει το σχέδιό του.

Κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης συζήτησης για την ασφάλεια μεταξύ μιας μικρότερης ομάδας που έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη (05/08), ο Νετανιάχου παρουσίασε αρκετές επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Τι περιέχει το σχέδιο κατάληψης

Το σχέδιο φέρεται να επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδόσει ειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, περίπου το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας, για να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία πολιτικών υποδομών στην κεντρική Γάζα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση. Μάλιστα σε αυτό το στάδιο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg News, χθες (06/08) ότι υπάρχει πίεση για ταχεία προσθήκη 12 επιπλέον θέσεων παροχής βοήθειας από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan και του Channel 13, η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες και να συμμετάσχουν τέσσερις έως πέντε μεραρχίες του Ισραηλινού στρατού. Το Kan ανέφερε ότι εκτός από την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, το σχέδιο ήταν να επεκταθεί και στα στρατόπεδα στην κεντρική Γάζα.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να προωθηθεί περαιτέρω προς τη νότια Λωρίδα, ενώ θα πραγματοποιούνται ελιγμοί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan προσθέτει επίσης ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ πιέζουν το Ισραήλ, μέσω των ΗΠΑ, να μην εφαρμόσει το σχέδιο, ενώ παράλληλα προτρέπει τη Χαμάς να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές ασφαλείας, οι οποίες δήλωσαν ότι στόχος ήταν να ωθηθούν γρήγορα περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας προς τη νότια ζώνη Μαουάσι, με την ελπίδα ότι αυτό θα εξυπηρετούσε το εκφρασμένο σχέδιο για την ενθάρρυνση της μετακίνησης από τη Γάζα.

Οι στόχοι του σχεδίου λέγεται επίσης ότι περιλαμβάνουν την άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων. Ωστόσο, το Kan επικαλέστηκε Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επιστροφής της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση του σχεδίου είναι «σχεδόν μηδενικές».

Σύμφωνα με το Channel 12, ένας άλλος στόχος είναι η πιθανή ευθυγράμμιση με ένα προτεινόμενο πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για μια συνολική συμφωνία. Βέβαια, οι αξιωματούχοι θεωρούν απίθανο το Ισραήλ να διακόψει τις επιχειρήσεις ακόμη και αν προχωρούσαν οι διαπραγματεύσεις.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εντολή για να εξουσιοδοτήσει τον εαυτό του και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις.

Το εναλλακτικό σχέδιο

Ένα εναλλακτικό σχέδιο έχει πέσει στο τραπέζι, σύμφωνα με το Kan, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων της Γάζας, ο αποκλεισμός της βοήθειας προς αυτές τις περιοχές και η διεξαγωγή επιτόπιων επιδρομών, αντί της πλήρους κατάκτησης, με στόχο την εξάντληση της Χαμάς.

Το μειονέκτημα θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας λένε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών.

Ο Νετανιάχου φέρεται να έχει απορρίψει αυτό το σχέδιο.

Σύμφωνα με το Channel 13, ο ηγέτης του κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, αναμένεται να συμμετάσχει στη συνάντηση και, ενώ αυτός και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ τείνουν να διαφωνήσουν με το σχέδιο πλήρους κατάληψης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου θα διασφαλίσει την πλειοψηφία.

Πηγή: cnn.gr