Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Κύπρου) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15% και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Στην πλατφόρμα «Truth Social» λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Τραμπ δημοσίευσε: «Είναι μεσάνυχτα!!! Δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς εισρέουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες!».

Το τελευταίο κύμα δασμών που στοχεύει στην αντιμετώπιση εμπορικών πρακτικών που η Ουάσιγκτον θεωρεί άδικες, διευρύνει τα μέτρα που έχει επιβάλει ο Τραμπ από την επιστροφή του στην προεδρία.

Ωστόσο, αυτοί οι υψηλότεροι δασμοί δεν ισχύουν για τις εισαγωγές κάποιων συγκεκριμένων τομέων οι οποίοι στοχεύονται ξεχωριστά, όπως ο χάλυβας, τα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα τσιπ.

Ο Τραμπ δήλωσε, την Τετάρτη, ότι σχεδιάζει την επιβολή δασμού 100% στους ημιαγωγούς - αν και η Ταϊπέι δήλωσε ότι ο γίγαντας κατασκευής τσιπ TSMC θα εξαιρεθεί, καθώς διαθέτει εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, εταιρείες και βιομηχανικοί όμιλοι προειδοποιούν ότι οι νέοι δασμοί θα βλάψουν σοβαρά τις μικρότερες αμερικανικές επιχειρήσεις. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και να επηρεάσουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

Ενώ ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις στις τιμές θα είναι εφάπαξ, άλλοι πιστεύουν ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Georgetown, Marc Busch, αναμένει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού στους καταναλωτές.

Η 90ήμερη παύση των υψηλότερων «αμοιβαίων» δασμών έδωσε στους εισαγωγείς χρόνο για να εφοδιαστούν, πρόσθεσε.

Ωστόσο, παρόλο που η στρατηγική αναμονής οδήγησε τις επιχειρήσεις να απορροφήσουν αρχικά το μεγαλύτερο μέρος του δασμολογικού βάρους, τα αποθέματα εξαντλούνται και είναι απίθανο να συνεχίσουν οι εταιρείες να το πράττουν επ' αόριστον, ανέφερε στο AFP.

«Με τις αγορές για την επιστροφή στο σχολείο να απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες, αυτό θα έχει πολιτική σημασία», δήλωσε ο Busch, ειδικός σε θέματα διεθνούς εμπορικής πολιτικής.

Ο διάβολος στις λεπτομέρειες

Η προεδρική εντολή για τους τελωνειακούς δασμούς που τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη αφήνει επίσης αναπάντητα ερωτήματα για τις χώρες, εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, που έχουν διαπραγματευτεί πρόσφατα συμφωνίες με τον Τραμπ.

Το Τόκιο και η Ουάσιγκτον, για παράδειγμα, φαίνεται να διαφωνούν σχετικά με βασικές λεπτομέρειες της δασμολογικής τους συμφωνίας, όπως το πότε θα εφαρμοστούν χαμηλότεροι δασμοί στα ιαπωνικά αυτοκίνητα.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη δώσει ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των μειωμένων δασμών στα αυτοκίνητα για την Ιαπωνία, την ΕΕ και τη Νότια Κορέα. Γενικά, οι εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πλέον δασμό 25% βάσει μιας ειδικής τομεακής εντολής.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο AFP ότι ο δασμός 15% κατά της Ιαπωνίας προστίθεται στους υπάρχοντες δασμούς, παρά τις προσδοκίες του Τόκιο για ορισμένες παραχωρήσεις.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ συνεχίζει να επιδιώκει εξαίρεση από τους δασμούς για τη βασική οινοβιομηχανία της.

Σε πρόσφατη επιστολή του κλάδου που απευθυνόταν στον Τραμπ, η Συμμαχία Εμπορίου Οίνου των ΗΠΑ και άλλοι προέτρεψαν για τον αποκλεισμό του τομέα από τους δασμούς, λέγοντας: «Οι πωλήσεις κρασιού αντιπροσωπεύουν έως και το 60% των ακαθάριστων περιθωρίων κέρδους των εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ