Εκρήξεις σημειώνονται στη Σιράζ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του νότιου Ιράν, με τις τελευταίες ώρες να χαρακτηρίζονται από αναστάτωση και αυξημένη ανησυχία.

Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση



Το πιο σοβαρό περιστατικό των τελευταίων ωρών αφορά μια μεγάλη έκρηξη σε εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) εντός της πόλης, σύμφωνα με πολλές διαδικτυακές αναφορές. Τα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για δυνατό κρότο που ακούστηκε σε μεγάλο μέρος της Σιράζ, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες για φωτιά και εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με πρόγραμμα πυραύλων ή πυρομαχικών της IRGC.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις ιρανικές αρχές για νεκρούς ή τραυματίες.

Ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή



Η κατάσταση έρχεται να εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα ασφαλείας στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι η Σιράζ υπήρξε στόχος και κατά την πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική εκστρατεία τον Ιούνιο, όπου κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπέστησαν βαριά πλήγματα. Από τότε, οι αρχές διατηρούν αυστηρό καθεστώς επιτήρησης.





TEHRAN: Iranians are reporting a major blast at an IRGC missile facility in Shiraz, southern Iran. Mysterious Exexplosions and fires have been reported across Iran since the ceasefire went into effect on June 24th. pic.twitter.com/Tz5uanDXZg