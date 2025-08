Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της ροκ μουσικής, ο Όζι Όζμπορν, πέθανε στα 76 του χρόνια, στις 22 Ιουλίου. Τι αναφέρει το επίσημο πιστοποιητικό του θανάτου του σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του, που αποκαλύφθηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Sun την Τρίτη 5 Αυγούστου, ο frontman των Black Sabbath πέθανε «από ανακοπή καρδιάς, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο και επιπλοκές από τη νόσο Πάρκινσον».

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποιήσε η οικογένειά του, με ανακοίνωσή της. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι ο Όζι Όζμπορν άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της ίδιας ημέρας, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. «Με περισσότερη θλίψη απ’ όση μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, ανακοινώνουμε πως ο πολυαγαπημένος μας Όζι Όζμπορν έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή. Ήταν με την οικογένειά του και περιβαλλόταν από αγάπη. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε η δήλωση.

Η μάχη του με τη νόσο Πάρκινσον είχε γίνει γνωστή το 2019, όταν ο ίδιος αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωση. Λίγους μήνες μετά από σοβαρή πτώση που οδήγησε σε εγχείρηση στον αυχένα, διαγνώστηκε με τη μορφή PRKN 2 της νευροεκφυλιστικής νόσου. Η σύζυγός του, Σάρον Όζμπορν, είχε εξηγήσει τότε: «Δεν είναι θανατική καταδίκη, αλλά επηρεάζει κάποια νεύρα του σώματος. Έχεις καλές και κακές μέρες».

Παρά την επιβάρυνση της υγείας του, ο Όζι Όσμπορν ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή τον Ιούλιο του 2025, στο ιστορικό «Back to Beginning» live στο Μπέρμιγχαμ, μαζί με τους Tommy Iommi, Bill Ward και Geezer Butler. Η συναυλία αποτέλεσε την επίσημη απόσυρσή του από τις ζωντανές εμφανίσεις, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος: «Είναι το τελευταίο μου live. Η ευκαιρία μου να πω ευχαριστώ στους θαυμαστές μου που ήταν πάντα εκεί για μένα. Είναι ένας αποχαιρετισμός… και τι αποχαιρετισμός».

Η συναυλία συγκέντρωσε πάνω από 190 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, καταγράφοντας ρεκόρ ως η πιο επικερδής φιλανθρωπική συναυλία όλων των εποχών.

