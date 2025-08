Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Τρίτη δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τριών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που διέπουν την πρόσβαση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών στα αεροδρόμια.

Πολίτες, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες καλούνται να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τα τέλη αεροδρομίων, την κατανομή των χρονοθυρίδων και τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια της ΕΕ.

Η διαβούλευση επιδιώκει να αξιολογήσει εάν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τις χρονοθυρίδες, της οδηγίας για τις υπηρεσίες εδάφους και της οδηγίας για τα τέλη αεροδρομίων, παραμένει αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα, αυτοί οι κανόνες καθορίζουν, για παράδειγμα, το ποσό που πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες για τη χρήση ορισμένων εγκαταστάσεων αεροδρομίων, το οποίο με τη σειρά του έχει αντίκτυπο στην τιμή που πληρώνουν οι επιβάτες.

Επηρεάζουν το εάν οι επιβάτες βρίσκουν την ανταπόκριση που θέλουν τη στιγμή που τη χρειάζονται. Επηρεάζουν επίσης τον χρόνο αναμονής και την ποιότητα των υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση αποσκευών. Ωστόσο, με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες παραμένουν σχετικοί και αποτελεσματικοί.

Η διαβούλευση εξετάζει πρόσφατες τάσεις όπως η ενοποίηση της αγοράς, οι προκλήσεις όσον αφορά τη χωρητικότητα των αεροδρομίων, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, ο αυξημένος ανταγωνισμός από αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια εκτός ΕΕ και η ανάγκη για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τα σχόλια που θα ληφθούν θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή να εντοπίσει ευκαιρίες απλούστευσης και να μειώσει τα διοικητικά βάρη.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι η αεροπορία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της κινητικότητας, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διευκόλυνση του εμπορίου.

Είναι επίσης, είπε, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της συνδεσιμότητας σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 28 Οκτωβρίου 2025 και είναι διαθέσιμη στην πύλη Have your Say σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ