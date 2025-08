Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς μια τεράστια πυρκαγιά κατακαίει την περιοχή των κομητειών Σάντα Μπάρμπαρα και Σαν Λουίς Ομπίσπο, απειλώντας εκατοντάδες κατοικίες και έχοντας ήδη τραυματίσει τρία άτομα.

Η πυρκαγιά, γνωστή ως Gifford Fire, έχει κατακάψει πάνω από 260 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε παράκτιες περιοχές των κομητειών Σάντα Μπάρμπαρα και Σαν Λούις Ομπίσπο και παραμένει εκτός ελέγχου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασοπροστασίας της Καλιφόρνια.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνεται ένας οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκαύματα αφού παγιδεύτηκε από τις φλόγες όταν προσπάθησε να εγκαταλείψει το όχημά του. Δύο ακόμη άτομα —εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης— τραυματίστηκαν όταν ανετράπη το όχημα παντός εδάφους στο οποίο επέβαιναν.

The Gifford Fire has burned more than 65,000 acres in California, forcing evacuations and straining exhausted crews as flames fueled by wind and dry brush tear through Los Padres National Forest. CBS News' @JasonAllenLive reports ranchers are helping evacuate cattle as the flames… pic.twitter.com/6vUL4W04ID