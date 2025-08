Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ ήδη η περιοχή είχε εκκενωθεί.Ωστόσο, ένας πατέρας διαπίστωσε ότι ο 29χρονος γιος του βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ μια γυναίκα υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύνται έξι τραυματίες.

Ένοπλος εθεάθη να μπαίνει μέσα στο κτίριο από τις αποθήκες, σύμφωνα με μαρτυρίες και η αστυνομία επενέβη για να σταματήσει το «μεγάλο πάρτι», συλλαμβάνοντας τον ύποπτο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες.

