Η Κύπρος αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο για το Ισραήλ, σύμφωνα με έκθεση της Τουρκικής Εθνικής Ακαδημίας Πληροφοριών (MİA), η οποία εξετάζει τα «Διδάγματα του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ-Ιράν» τον Ιούνιο του 2025. Η έκθεση προειδοποιεί ότι η Λευκωσία αξιοποιείται πλέον ως κρίσιμη βάση υποστήριξης για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην περιοχή, ενώ παράλληλα καταγράφεται «ασυνήθιστο» ενδιαφέρον του Τελ Αβίβ για το ψευδοκράτος του Αττίλα, προκαλώντας φόβους στην Άγκυρα για σενάρια επέμβασης ή αποσταθεροποίησης.

Αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Israel Hayom: Πρόβλημα για Ισραήλ το ψευδοκράτος-Σχέδιο «Οργή του Ποσειδώνα»

Η MİA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή εμπλοκή της Κύπρου σε μελλοντικές συγκρούσεις, ιδιαίτερα εφόσον ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν επαναληφθεί ή κλιμακωθεί. Η έκθεση φτάνει μάλιστα στο σημείο να αναφέρει σενάρια αγοράς ακινήτων από Ισραηλινούς πολίτες σε κρίσιμες περιοχές, όπως η βόρεια Συρία, που ενδέχεται να υποκρύπτουν στρατηγικές επιδιώξεις.

Αν και η Κύπρος αναφέρεται πιο συχνά, συχνά γίνεται σε συνδυασμό με την Ελλάδα, όπως στο παρακάτω απόσπασμα:

«Λόγω της εγγύτητας με τη Μέση Ανατολή και των στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα λειτουργούν ως γεωπολιτικά προκεχωρημένα σημεία για ισραηλινές μετακινήσεις»

«Το Ισραήλ μετέφερε μυστικά πολιτικά αεροσκάφη στην Ελλάδα και την Κύπρο λίγο πριν την επίθεση στο Ιράν,» παρατίθεται στην έκθεση ως σημείο 33 στο κεφάλαιο των πηγών.

Αναγκαίος στρατηγικός ανασχεδιασμός για την Τουρκία

Πέρα από το κυπριακό ζήτημα, η έκθεση περιλαμβάνει ένα πλήρες πλάνο δράσης για την Άγκυρα, εστιάζοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής αποτροπής, εκσυγχρονισμού της πολεμικής αεροπορίας και οικοδόμησης πολυεπίπεδων αμυντικών συστημάτων. Η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν κατέδειξε ότι η αεροπορική υπεροχή – ενισχυμένη από ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοεπιθέσεις – είναι πλέον καθοριστικός παράγοντας νίκης.

Η Τουρκία καλείται να επισπεύσει την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων όπως τα μαχητικά πέμπτης γενιάς Kaan και υπερηχητικούς πυραύλους, καθώς και να ενισχύσει τις εγκαταστάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών και διοίκησης. Στο επίκεντρο τίθενται επίσης οι εφαρμογές πολιτικής τεχνολογίας (όπως το WhatsApp), που αξιοποιήθηκαν στοχοποιημένα από το Ισραήλ για επιχειρήσεις πληροφοριών.

Η Τουρκία υπό απειλή από δύο μέτωπα: Ισραήλ και Ιράν

Παρότι η έκθεση διατυπώνει ανησυχίες για το Ισραήλ, εξίσου ανησυχητική θεωρείται και η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν. Η Άγκυρα καλείται να θεωρήσει το ενδεχόμενο ότι, σε περίπτωση κλιμάκωσης, η Τεχεράνη ενδέχεται να στρέψει τις δυνατότητές της – UAV, πυραυλικά συστήματα, ένοπλες πολιτοφυλακές – και εναντίον της Τουρκίας.

Η έκθεση δεν παραλείπει να τονίσει ότι η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δεν επαρκεί. Χρειάζεται πολυεπίπεδη αποτροπή που να περιλαμβάνει και πολιτικά, τεχνολογικά και διπλωματικά εργαλεία, καθώς και συμμαχίες – όχι μόνο με το ΝΑΤΟ, αλλά και με χώρες όπως το Πακιστάν, το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν.

Πληροφορίες για το άρθρο αναδημοσιεύτηκαν και στο Middle East Eye.





NEW: Turkish intelligence academy calls for urgent security reforms after Israel-Iran conflict



• Apart from calling for deterrence in multitude ways, a new report says Ankara should be wary of Israeli engagements in Cyprushttps://t.co/ygVNp2PAT5