Αλυσιδωτές είναι οι επιπτώσεις από τον τεράστιο σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που χτύπησε την περασμένη εβδομάδα την χερσόνησο Καμτσάκτα στη Σιβηρία, ο οποίος φαίνεται ότι ενεργοποίησε ηφαίστειο που ήταν σε αδράνεια εδώ και πάνω από πέντε αιώνες,

Το ηφαίστειο Κρασενινίκοφ στην Καμτσάτκα εκτόξευσε αργά το Σάββατο και την Κυριακή ένα σύννεφο τέφρας που έφτασε σε ύψος τα έξι χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν απειλές για κατοικημένες περιοχές, δήλωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας.

Η τελευταία καταγεγραμμένη έκρηξη του Κρασενινίκοφ ήταν περίπου το 1463 συν/πλην 40 χρόνια.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG