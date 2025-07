Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό προειδοποίησε σήμερα πως υπάρχει κίνδυνος οι ακτές στις πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσιγκτον να δοκιμαστούν από σεισμογενή θαλάσσια κύματα εντός ωρών, μετά την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 8,7-8,8 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην πολιτική προστασία να φροντίσει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από τις ακτές. Το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε εξάλλου πως πρέπει να αναμένονται «πολύ ισχυρά ρεύματα στις εισόδους λιμένων» από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά) ως την Τσιάπας (νότια).

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Τραυματισμοί στην Καμτσάτκα

Αναφέρθηκαν τραυματισμοί στη χερσόνησο Καμτσάτκα, ανάμεσά τους άνδρας που πήδηξε από παράθυρο επειδή καταλήφθηκε από πανικό και γυναίκα σε περιφερειακό αεροδρόμιο, πάντως κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας της περιφέρειας αυτής Αλέγκ Μέλνικοφ, λίγες ώρες μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της χερσονήσου.

❗️ A magnitude 8.5 earthquake just shook the region near Kamchatka!



These video clips are spine-chilling 😨



❗️The first tsunami wave has already crashed onto the shores of Severo-Kurilsk



Thankfully, residents have sought refuge on higher ground, as confirmed by the governor… pic.twitter.com/rU4VkDLWsa — Lenka White (@white_lenka) July 30, 2025

Τσουνάμι

Ήδη τσουνάμι ύψους 3 ως 4 μέτρων καταγράφτηκε σε τομείς της περιφέρειας, ανέφερε το παράρτημα του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν πως επαπειλείται τσουνάμι ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου στις ακτές των νήσων του αρχιπελάγους, καλώντας στους πολίτες να αποφύγουν κάθε έξοδο στη θάλασσα και να απομακρυνθούν από τις ακτές «ως την άρση του συναγερμού».

BREAKING: Tsunami hits Severo-Kurilsk in Russia's Kuril Islands pic.twitter.com/BkZzI3to7i — BNO News (@BNONews) July 30, 2025

Τσουνάμι ίσως πλήξει τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας «εντός των τριών προσεχών ωρών», ανέφερε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, αναφερόμενο σε ενδεχόμενο τα σεισμογενή θαλάσσια κύματα να φθάσουν μέχρι την Αλάσκα και το αμερικανικό νησί Γκουάμ, καθώς και στη Χαβάη, όπου αναμένεται να φθάνουν από τα 30 εκατοστά ως ακόμη και τα 3 μέτρα.

Την 20ή Ιουλίου σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλούς μετασεισμούς, καταγράφτηκε στην ίδια περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν μεγάλες ζημιές.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Whoahhh! Another video showing the M8.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀



📹 Adventures in the Northern Kurils/tg pic.twitter.com/eCi6hcUHDV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και δεκαετίες

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έχει καταγραφτεί «εδώ και δεκαετίες», που σημειώθηκε σήμερα, ωστόσο δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι οι κάτοικοι μικρής πόλης στη Σαχάλιν, εξαιτίας της απειλής να χτυπήσει τσουνάμι, ανέφεραν ρώσοι περιφερειάρχες.

«Ο σημερινός σεισμός είναι σοβαρός, ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σόλοντοφ, ο περιφερειάρχης στην Καμτσάτκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν έχουν αναφερθεί θύματα, όμως υπέστη ζημιές νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Σαχάλιν, τον Βαλέρι Λιμαρένκα, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι οι κάτοικοι της μικρής πόλης Σέβερο-Κουρίλσκ, εξαιτίας της προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Ο σεισμός που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, στον Ειρηνικό –πυροδοτώντας έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για επικίνδυνα τσουνάμι στις ρωσικές ακτές και σε αυτές πολλών άλλων κρατών που βρέχονται από αυτόν τον ωκεανό–, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφτεί από το 1952 και το μέγεθός του ήταν 8,7 βαθμοί», σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και Reuters.

Με δεδομένο το μέγεθος του σεισμού, «πρέπει να αναμένουμε ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους πιθανόν ως και 7,5 βαθμών», τόνισε η υπηρεσία μέσω Telegram.

«Σημαντικοί αισθητοί μετασεισμοί μεγεθών ως και 7,5 βαθμών αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον έναν μήνα», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ