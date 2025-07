Ένας 41χρονος άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία της Σκωτίας μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε πτήση από το Λούτον του Λονδίνου προς τη Γλασκώβη. Ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος μόλις αυτό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα να φωνάζει μέσα στην καμπίνα λέξεις όπως «βόμβα», «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στον Τραμπ» και «Allahu Akbar», φράση στα αραβικά που σημαίνει «ο Θεός είναι μεγάλος». Άμεσα, δύο άνδρες τον ακινητοποίησαν, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Προς το παρόν θεωρούμε ότι το περιστατικό περιορίστηκε στο άτομο που συνελήφθη και δεν εμπλέκονται άλλοι. Είμαστε ενήμεροι για τα βίντεο που κυκλοφορούν και αυτά εξετάζονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία».

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε περίοδο όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στη Σκωτία.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε: «Η πτήση EZY609 από Λούτον προς Γλασκώβη χθες, συνοδεύτηκε από την αστυνομία κατά την άφιξη, καθώς κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση ενός επιβάτη λόγω της συμπεριφοράς του. Το πλήρωμά μας είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί κάθε κατάσταση και να ενεργεί άμεσα και καταλλήλως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών. Η ασφάλεια και η ευημερία των πελατών και του πληρώματός μας αποτελεί πάντα την ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας»

EasyJet flight U2609 declared an emergency on approach to Glasgow this morning due to an unruly passenger making threats



The aircraft, operating a scheduled flight from Luton to Glasgow, landed safely at 08:25 BST. The passenger was removed from the aircraft by police. 🎥@nyssa7 pic.twitter.com/iF7uSNPsHO