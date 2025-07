Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν όταν επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στην πόλη Μπίμπεραχ, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές ασφαλείας.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε ότι βαγόνια είχαν βγει από τις ράγες και είχαν ανατραπεί, σύμφωνα με το Reuters.

🚨 BREAKING: In the Biberach district (Baden-Württemberg), Germany, a passenger train has derailed.



A police spokesperson could not yet say whether there were any fatalities or injuries.



