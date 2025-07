Ισραηλινοί και Σύροι αξιωματούχοι συναντήθηκαν χθες στο Παρίσι και συμφώνησαν σε μια εκεχειρία υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό των αιματηρών συγκρούσεων στη νότια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τομ Μπαράκ.

Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, την οποία επιβεβαίωσε ο Μπαράκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκέντρωσε τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, και τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι.

I met this evening with the Syrians and Israelis in Paris. Our goal was dialogue and de-escalation, and we accomplished precisely that. All parties reiterated their commitment to continuing these efforts.