Ο Χαλκ Χόγκαν, το πιο εμβληματικό πρόσωπο της επαγγελματικής πάλης WWF, πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Το πρωί της Πέμπτης, ασθενοφόρο και αστυνομία έσπευσαν στο σπίτι του στη Φλόριντα έπειτα από περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Πρόσφατα είχαν κυκλοφορήσει φήμες για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, τις οποίες η σύζυγός του είχε διαψεύσει, λέγοντας πως ανάρρωνε από εγχείρηση στον αυχένα. Ωστόσο, υπήρξαν επιπλοκές μετά την επέμβαση.





Ο Χόγκαν, με πραγματικό όνομα Τέρι Μπολέα, έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1980, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καθιέρωση της WWE (τότε WWF) στο ευρύ κοινό. Με τη χαρακτηριστική του εμφάνιση, το χιούμορ και τις θρυλικές ατάκες όπως «Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?», έγινε σύμβολο της ποπ κουλτούρας και ήρωας για εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

Εκτός ρινγκ, εμφανίστηκε σε ταινίες, τηλεόραση και διαφημίσεις, διατηρώντας την επιρροή του ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αστέρες της αθλητικής ψυχαγωγίας.