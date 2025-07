Τα συντρίμμια ενός ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους με 49 επιβαίνοντες, το οποίο αγνοούνταν, βρέθηκαν στην περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ifax.

Σωστικό ελικόπτερο εντόπισε την φλεγόμενη άτρακτο του αεροσκάφους τύπου Αντόνοφ-24, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το τοπικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος, το οποίο ανήκε στην εταιρεία Angara με έδρα τη Σιβηρία χάθηκε από τα ραντάρ «σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Τύντα» στην περιφέρεια Αμούρ, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων





BREAKING:



A Russian An-24 passenger plane has crashed in the Amur region in Eastern Russia.



Around 50 people were killed in the crash pic.twitter.com/gCOXDJWuzq