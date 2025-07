Τουλάχιστον δυο πολίτες της Ταϊλάνδης έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πλήγματα πυροβολικού από την πλευρά της Καμπότζης σε παραμεθόρια περιοχή σήμερα, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας κορυφώνεται, πλέον ανταλλάσσονται σφοδρά πυρά ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις τους.





🇹🇭 #Thailand - 🇰🇭 #Cambodia: Clashes erupted between Thai and Cambodian soldiers as both sides are shelling each other's positions. pic.twitter.com/c8NJA1sxjY