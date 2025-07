Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο ανακοίνωσε με ενθουσιασμό την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του George C. Marshall Center και της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας της Κύπρου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.Το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μελλοντικές κοινές δράσεις, όπως η διοργάνωση σεμιναρίων, η ανταλλαγή επισκεπτών και η διεξαγωγή ερευνών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να προάγει τη γνώση και την τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στη θωράκιση της περιφερειακής σταθερότητας.«Προχωράμε μαζί!» δήλωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ, εκφράζοντας τη δέσμευσή της για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και της εκπαίδευσης.







Thrilled to celebrate the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the George C. Marshall Center @Marshall_Center and the Cyprus Security & Defence Academy, part of the Republic of Cyprus Ministry of Defence @DefenceCyprus.

This MoU will establish a basis for future… pic.twitter.com/F5AfPjFrIc