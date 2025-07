Ένα μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας του Μπανγκλαντές, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, συνετρίβη σήμερα σε ένα σχολείο στην Ντάκα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, μεταξύ αυτών δύο μικρών μαθητών, σύμφωνα με έναν νέο επίσημο απολογισμό.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στο Μπανγκλαντές εδώ και δεκαετίες.

Ο πρώτος απολογισμός της τραγωδίας, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η προσωρινή κυβέρνηση, έκανε λόγο για 16 νεκρούς. Αργότερα, το γραφείο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μίλησε για τουλάχιστον 19 νεκρούς.

Η πτώση του αεροσκάφους στο σχολικό συγκρότημα Milestone, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους μαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών.

Περίπου 20 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δρ. Μοχάμαντ Νασίρ Ουντίν, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εγκαυμάτων, όπου νοσηλεύονται πολλοί τραυματίες μετά το δυστύχημα.

Το αεροσκάφος που κατέπεσε ήταν ένα μονοκινητήριο F-7 BGI, κινεζικής κατασκευής, το οποίο είχε απογειωθεί στις 13.06 τοπική ώρα (10.06 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Ο κυβερνήτης του, που ταυτοποιήθηκε ως ο Τουκίρ Ισλάμ Σαγκάρ, σκοτώθηκε, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία, η οποία επιβεβαίωσε πως εκείνος επιχείρησε μάταια να απομακρύνει το αεροσκάφος του από τις κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ομάδες διάσωσης αναπτύχθηκαν σύντομα στην περιοχή του σχολείου Milestone, απ’ όπου ανέσυραν θύματα από τα συντρίμμια, όπως διαπίστωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Στον ουρανό πετούσαν δύο μαχητικά αεροσκάφη, το ένα συνετρίβη εδώ στο τμήμα (του κτιρίου) όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ένα μάθημα αγγλικών για μαθητές του δημοτικού», είπε στο AFP ένας μαθητής, ο Σαφιούρ Ραχμάν Σάφι, ηλικίας 18 ετών.

«Πολλοί μικροί μαθητές και καθηγητές τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο 18χρονος, που βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου την ώρα του δυστυχήματος.

«Ακούστηκε ένας τεράστιος κρότος. Νιώσαμε μια δόνηση σαν σεισμό. Και κατόπιν όλα τυλίχθηκαν στις φλόγες», αφηγήθηκε ο ίδιος.

Ο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, ο τιμηθείς με Νόμπελ Ειρήνης Μοχάμεντ Γιουνούς, εξέφρασε, με ανάρτησή του στο Χ, «τη βαθιά οδύνη του».

