Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις κοινότητες των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Κούρδων στις Ηνωμένες Πολιτείες η προκλητική δήλωση του Αμερικανού Πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμας Μπαράκ. Κατά την ενημέρωση του State Department στις 11 Ιουλίου 2025, ο Μπαράκ υποστήριξε ότι «η Αρμενία εξακολουθεί να υποφέρει από την παλιά εντύπωση για το τι είχε κάνει η Τουρκία στην Αρμενία», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Η δήλωση αυτή, που ουσιαστικά υποβαθμίζει την ιστορικά τεκμηριωμένη Γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θεωρήθηκε απαράδεκτη και προσβλητική από τις οργανώσεις της αρμενικής διασποράς, αλλά και από ελληνοαμερικανικές και κουρδικές οργανώσεις.





APOLOGY: Tom Barrack, President Trump's ambassador to Turkey @USAMBTurkiye, owes America an apology.



"Armenia still suffers under the old impression of what Turkey had done to Armenia: Genocide" - Thomas Barrack, US Ambassador to Turkey & Special Envoy for Syria, July 11, 2025