Μια φαινομενικά αθώα στιγμή σε συναυλία των Coldplay —μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα βλέμμα πιο αποκαλυπτικό απ’ όσο θα ήθελαν οι εμπλεκόμενοι— ίσως αποδειχθεί καταστροφική για τον Άντι Μπάιρον, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Astronomer. Ο Μπάιρον τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση του, μετά τον σάλο που προκάλεσε η εμφάνισή του στην kiss cam, όπου καταγράφηκε να αγκαλιάζει και να φιλά την υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ. Η σκηνή έγινε viral, με το κοινό να παρατηρεί πως και οι δύο επιχείρησαν να κρυφτούν από την κάμερα τη στιγμή της προβολής.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM