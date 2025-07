Σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών που σημειώνονται για τέταρτη ημέρα σήμερα στη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο, και έχουν παγιδεύσει πολλά ζώα εκτροφής σε πλημμυρισμένους στάβλους και υπόστεγα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως τη Δευτέρα σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με αξιωματούχους της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Νότιας Κορέας, οι οποίοι συνέστησαν πολύ μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο να σημειωθούν κατολισθήσεις και πλημμύρες, εκδίδοντας προειδοποιήσεις για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Extreme Rainfall keeps causing havoc and massive floods in East Asia. As of mid July, 2025, South Chungcheong Province in South Korea. Deadly floods have occurred across its border with the north in which casualties are reported yet unknown on numbers. pic.twitter.com/L2a1L3pEUv