Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Λος Άντζελες, στο πεδίο εκπαίδευσης του σερίφη της ομώνυμης κομητείας, στα ανατολικά της πόλης.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη είπε ότι σημειώθηκε έκρηξη στην Ακαδημία Εκπαίδευσης Μπισκαϊλούζ, στο Ανατολικό Λος Άντζελες, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, τα τρία θύματα ήταν αστυνομικοί και η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που μια ομάδα πυροτεχνουργών μετακινούσε εκρηκτικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ένα «φρικτό συμβάν» επιβεβαιώνοντας ότι οι νεκροί είναι «τουλάχιστον τρεις». Πρόσθεσε ότι στο σημείο έχουν σπεύσει πράκτορες του FBI για να διερευνήσουν τα αίτια.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε επίσης για το συμβάν.

Στα πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KTLA φαίνεται ένας άνθρωπος που φορά την ειδική στολή των πυροτεχνουργών να κινείται κοντά σε ένα φορτηγό που ενδέχεται να περιέχει εκρηκτικά και οι δυνάμεις ασφαλείας το έχουν καλύψει με μια μεγάλη τέντα.

«Οι σκέψεις όλων» των κατοίκων του Λος Άντζελες «στρέφονται σε όσους επλήγησαν από αυτήν την έκρηξη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η δήμαρχος Κάρεν Μπας, αναφέροντας ότι στο σημείο βρίσκονται ερευνητές «ειδικοί στους εμπρησμούς» και μια «ομάδα πυροτεχνουργών».

Σύμφωνα με την LAT, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα κατά την εκπαίδευση αστυνομικών στο Λος Άντζελες. Τουλάχιστον τέσσερις πυρκαγιές σημειώθηκαν σε νταλίκες όπου οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται στα πυροβόλα όπλα, τα τελευταία 12 χρόνια.

Οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας.

