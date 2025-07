Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη σε τρεις νέες ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως στοχοποίησαν θέσεις και μέλη του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο.

«Πλήγμα που διεξήχθη από drone του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην περιοχή όπου βρίσκεται η Ναμπάτια είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν (άλλοι) δύο», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Υγείας.

Δεύτερη επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοθέτησε φορτηγό στη Νακούρα, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, κατά την ίδια πηγή.

🇱🇧 Israel Kills 4 in Southern Lebanon Strikes



▪️ Targeted in Marjayoun District’s Mays al-Jabal:

Three men—two Syrians and Lebanese scrap collector Izzat Karout—were killed when an Israeli drone struck a pickup truck. A second drone strike in the same area killed Oussama Bahij… https://t.co/N0Jp7OjNeX pic.twitter.com/18ngRRDJql