Φωτιά κατέκαψε την σκηνή του μουσικού φεστιβάλ Tomorrowland στο Βέλγιο. Στον χώρο βρίσκονταν περίπου 1.000 εργαζόμενοι ενώ δεν υπήρχαν θεατές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές αν υπάρχουν τραυματίες από τη φωτιά. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους, καθώς η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Mirror.

Wow, @tomorrowland main stage is absolutely gone.. fire has gone down dramatically but honestly what are they going to do now?#tml #tomorrowland

