Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε στο αρχηγείο του συριακών δυνάμεων στη Δαμασκό. Τρίτη συνεχόμενη ημέρα που το Ισραήλ πλήττει τη Συρία κι ενώ στη χώρα οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με ντόπιους Δρούζους μαχητές τους οποίους το Ισραήλ, ισχυρίζεται, ότι θέλει να προστατεύσει.

Το Ισραήλ έχει επίσης εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον αυτοκινητοπομπών των κυβερνητικών δυνάμεων στη νότια Συρία από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις και έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στα σύνορα.

Damascus is witnessing the military might of Israel. pic.twitter.com/PnzY2x1IcO — Israel Military Channel (@IsraelMilitaryC) July 16, 2025

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ το Reuters αναφέρει πως σημειώθηκε νέα αεροπορική ισραηλινή επιδρομή δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Άρχισαν τα βαριά χτυπήματα

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δημοσίευσε βίντεο με την παρουσιάστρια της συριακής τηλεόρασης να αιφνιδιάζεται από το χτύπημα: «Τα βαριά χτυπήματα έχουν αρχίσει».

Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τη Συρία για βαριά πλήγματα εάν οι δυνάμεις του καθεστώτος δεν αποσυρθούν από τη Sweida, μια πόλη των Δρούζων στα νότια.

Ο Νετανιάχου καλεί τους Δρούζους πολίτες του Ισραήλ να μην περνούν στη Συρία

Σε ομιλία του προς την κοινότητα των Δρούζων στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου αναφέρει ότι η κατάσταση στη νότια Συρία είναι «πολύ σοβαρή», καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα κατά του συριακού στρατού.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός εργάζεται για να «σώσει τους Δρούζους αδελφούς μας και να εξαλείψει τις συμμορίες του καθεστώτος».

«Και τώρα έχω ένα αίτημα από εσάς: Είστε οι πολίτες του Ισραήλ. Μην περνάτε τα σύνορα».

«Θέτετε σε κίνδυνο τη ζωή σας. Μπορεί να δολοφονηθείτε. Μπορεί να σας απαγάγουν και βλάπτετε τις προσπάθειες του ισραηλινού στρατού. Γι’ αυτό σας ζητώ – επιστρέψτε στα σπίτια σας, αφήστε τον [στρατό] να δράσει», πρόσθεσε.

🚨🇮🇱🇸🇾 BREAKING: Al Jazeera captures the moment of the third Israeli airstrike on the Presidential palace in Damascus pic.twitter.com/cRY1T1O8iF — The Saviour (@stairwayto3dom) July 16, 2025

Πηγή: ΕΡΤ