Βίντεο από τη στιγμή της ισραηλινής επίθεσης στο αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Συρίας, στο κέντρο της Δαμασκού, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Σε ένα από αυτά, διακρίνεται η παρουσιάστρια τοπικού καναλιού να ακούει την έκρηξη και να προσπαθεί να καλυφθεί.

Σε άλλο βίντεο, διακρίνεται παρουσιαστής του τηλεοπτικού καναλιού AlArabiya να βρίσκεται σε Live μετάδοση, να ακούει τον θόρυβο από το πλήγμα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να γυρίζει το κεφάλι του για να δει το έχει συμβεί.

The moment the Israeli Air Force carried out an airstrike on the General Staff building in Umayyad Square in central Damascus. pic.twitter.com/bgtZqJjK2o

Άλλο βίντεο, δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού να έχουν σπεύσει στο σημείο της επίθεσης για να διαπιστώσουν τις συνέπειες...

Syrian security forces are seen monitoring the streets near the defense ministry in Damascus following an Israeli strike on the army headquarters nearby.#Syria #Israel #Damascus



Read more: https://t.co/khwGQkQwPt pic.twitter.com/BhNHsK3ofv