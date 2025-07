Συντονισμένη επιχείρηση καταστολής της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε από την ανατολική Θράκη μέχρι τα Δαρδανέλια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Σάρκιοι της Ραιδεστού (Τεκίρνταγ) στην ανατολική Θράκη και, λόγω ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε στην περιοχή της Καλλίπολης, στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε).

Συντονισμένη επέμβαση με εναέρια και χερσαία μέσα

Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα με τη συμμετοχή 21 εναέριων μέσων, καθώς οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν την απογείωσή τους. Παράλληλα, στο έδαφος επιχειρούν σχεδόν 100 πυροσβεστικά και δασικά οχήματα και 400 άνδρες προσωπικό, σε μια μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες που μαίνονται εδώ και πάνω από 20 ώρες.





🔥Forests are burning in Turkey



The fire in the Canakkale forest continues to grow under the influence of the wind. pic.twitter.com/iv8UVbUFrU