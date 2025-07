Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο το βράδυ στην πόλη Τόρε-Πατσέκο της νοτιοανατολικής Ισπανίας, μεταξύ ακροδεξιών ομάδων, κατοίκων και μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική, μετά από επίθεση σε ηλικιωμένο άνδρα από αγνώστους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν και ένας συνελήφθη, ενώ οι αρχές αναμένουν νέες συλλήψεις.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους και μετανάστες με μαροκινές σημαίες να ανταλλάσσουν αντικείμενα, ενώ η ένταση είχε ξεκινήσει με μικρότερης έκτασης επεισόδια τις προηγούμενες μέρες.



Προσοχή σκηνές που μπορεί να ενοχλήσουν:





Οι τοπικές αρχές διερευνούν την αρχική επίθεση και καταγγέλλουν τη ρητορική μίσους και την υποκίνηση βίας, καθώς ομάδες της ακροδεξιάς κατέφθασαν στην πόλη. Το 1/3 του πληθυσμού της Τόρε-Πατσέκο είναι μετανάστες, κυρίως εργάτες γης.

Η περιοχή της Μούρθια έχει ιστορικό εντάσεων με αποκορύφωμα τις ταραχές στο Ελ Εχίδο το 2000, ενώ πρόσφατα η τοπική κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις από την ακροδεξιά για τη διαχείριση των μεταναστών ανηλίκων.





