Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν στην Ουκρανία περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και πυρομαχικά, μέσω ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, τα οποία θα τα αγοράσουν και θα καλύψουν το κόστος. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στη στάση του Τραμπ, καθώς μέχρι πρόσφατα είχε ανασταλεί η παράδοση ορισμένων οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία,

Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας νέο σχέδιο για να διατεθούν στην Ουκρανία «επιθετικά» όπλα, μεταβάλλοντας άρδην τη στάση του μέχρι τώρα όσον αφορά τον πόλεμο με τη Ρωσία, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν επικοινώνησε μαζί του το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για να του ζητήσει σχόλιο για την πληροφορία αυτή.

Ο Τραμπ εκανε την αναγγελία για Patriots αυτή απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, καθώς η σχέση του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μοιάζει να βρίσκεται σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης.

«Θα τους στείλουμε Patriot, που χρειάζονται απελπιστικά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δυο εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε την αναστολή των παραδόσεων ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο, επικαλούμενη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επάρκεια εφοδίων των δικών της ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν έχω αποφασίσει για τον αριθμό ακόμα, αλλά θα τα έχουν, επειδή χρειάζονται προστασία», συνέχισε.

#BREAKING: US President Trump says the United States will send Patriot air defense systems to Ukraine. According to him, these will be financed by the European Union.



"We will send them Patriots, which they desperately need, because Putin has really surprised a lot of people. He… pic.twitter.com/TJ6NzdRY2S