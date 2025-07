Την πρόθεσή της να εστιάσει στη προστασία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, των ισχυρών και συνεπών συμμάχων που έχουν οι ΗΠΑ στην κρίσιμη γεωπολιτική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπογράμμισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επικύρωση του διορισμού της στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

«Η κύρια εστίαση πρέπει να είναι στο τι πρόκειται να κάνουμε σε αυτή την περιοχή που είναι τόσο επιτακτική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και στο πώς θα προστατεύουμε επίσης τους ισχυρούς συμμάχους που έχουμε στην Κύπρο, στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Και θα διασφαλίσω ότι αυτός θα είναι ο στόχος της αποστολής μου, εστιάζοντας ακριβώς σε αυτό».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε επίσης στο κρίσιμο θέμα της ενδεχόμενης επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, λέγοντας ότι η γειτονική χώρα έχει αποκλειστεί λόγω των δικών της επιλογών.

«Όπως αναφέρατε νωρίτερα, η Τουρκία αποκλείεται από την απόκτηση των F-35 στη βάση του αμερικανικού νόμου που προωθήσατε. Υπάρχουν επιλογές που κάνουν οι χώρες και οι άνθρωποι στη ζωή. Και η Τουρκία επέλεξε να συνεργαστεί με τους Ρώσους για το σύστημα S-400», τόνισε απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων γερουσιαστή Τζιμ Ρις.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κ. Γκίλφοϊλ προχώρησε σε μια ξεκάθαρη αντιπαραβολή μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως έναν ισχυρό, σταθερό και συνεπή σύμμαχο, που ανταποκρίνεται πάντα στις προκλήσεις και ξεπερνάει τις προσδοκίες.

«Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επικεντρωθούμε και να επισημάνουμε την αντιπαραβολή μεταξύ ενός ισχυρού και σταθερού συμμάχου, που έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα και έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, όπως η Ελλάδα, και κάποιου, που "ναι" είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει, επίσης, να ακολουθήσει και να είναι το ίδιο ισχυρός και στρατηγικός σύμμαχος. Δεν το έχουμε αυτό αυτή τη στιγμή», επισήμανε η κ. Γκίλφοϊλ.

Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις ως πολίτης και ότι ανυπομονεί να εμβαθύνει περισσότερο στα συγκεκριμένα ζητήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ και, επίσης, συνεργαζόμενη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ.

«Απολαμβάνω μια πολύ στενή σχέση με τον πρέσβη Τομ Μπαράκ στην Τουρκία. Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Και έχω μια στενή σχέση με τον πρέσβη Τσούνη. Νομίζω ότι αυτό θα είναι καθοριστικό για να βεβαιώσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι και ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες από την πρώτη κιόλας μέρα».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη προώθησης ηλεκτρικών διασυνδέσεων Ελλάδας με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, με στόχο την ενεργειακή διαφοροποίηση της περιοχής.



.@kimguilfoyle opening statement in hearing on Greek ambassador nomination: "If confirmed, I will make it a top priority to further accelerate Greece's defense modernization by fostering even greater cooperation and synergy between our defense sectors." pic.twitter.com/xbyZWF5H2b