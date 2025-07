Ο Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει πως θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, υποδέχθηκε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να ανακοινώνει πως πρότεινε με επιστολή του στην αρμόδια επιτροπή να απονείμει στον αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Η τρίτη επίσκεψη του πρωθυπουργού Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αφότου επέστρεψε σ’ αυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε σε κρίσιμη στιγμή, με τον αμερικανό πρόεδρο να ελπίζει πως θα αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε μετά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος τον περασμένο μήνα στον πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.





«Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Νομίζω πως τα πράγματα πάνε πολύ καλά», είπε ο κ. Τραμπ στην αρχή της συνάντησης των δυο ηγετών, ερωτηθείς τι εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.





Με τον έναν καθισμένο απέναντι στον άλλον σε μακρύ τραπέζι, καθώς του παρέθετε δείπνο, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η Χαμάς «θέλει κατάπαυση του πυρός».

«Θέλουν συνάντηση και θέλουν κατάπαυση του πυρός», επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως πρότεινε να δοθεί βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον ρεπουμπλικάνο.





President Trump is "forging peace as we speak, in one country and one region after the other. So, I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize committee. It's nominating you for the peace prize, which is well-deserved." –Israeli PM @Netanyahu 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/ZZfUEcfOPd