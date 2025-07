Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, ανακοίνωσε επίσημα την αποστολή πρόσθετων αμυντικών όπλων στην Ουκρανία, κατόπιν άμεσης εντολής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή του, ο Παρνέλ υπογράμμισε ότι η απόφαση εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο της κυβέρνησης Τραμπ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο: «Το πλαίσιό μας για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να αξιολογεί τις στρατιωτικές αποστολές σε όλο τον κόσμο παραμένει σε ισχύ και είναι αναπόσπαστο μέρος των αμυντικών μας προτεραιοτήτων "Η Αμερική Πρώτα"».





Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά από τηλεοπτική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, κατά την οποία δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, χωρίς όμως να προσδιορίσει λεπτομέρειες για τον τύπο και τον όγκο του στρατιωτικού υλικού που θα αποσταλεί.





TRUMP ANNOUNCES HE IS SENDING MORE WEAPONS TO UKRAINE



