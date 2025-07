Μια συγκλονιστική αποκάλυψη φέρνει στο φως εις βάθος έρευνα της UNITED24 Media σε συνεργασία με τον οργανισμό OSINT Molfar, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός πιθανού δικτύου κατασκοπείας που λειτουργεί υπό το προσωπείο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (ROC) σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σημεία λατρείας ενδέχεται στην πραγματικότητα να λειτουργούν ως στρατηγικές βάσεις για ρωσικές κατασκοπευτικές δραστηριότητες, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια ευρωπαϊκών κρατών.

Ένα μοτίβο στρατηγικής τοποθέτησης

Η έρευνα αποκαλύπτει μια ανησυχητική τάση: Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες χτίζονται συστηματικά κοντά σε ευαίσθητες τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη. Στο Βεστερός της Σουηδίας, για παράδειγμα, η Εκκλησία της Εικόνας της Παναγίας του Καζάν βρίσκεται σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων από εργοστάσιο καυσίμων αεροδρομίου και 500 μέτρων από υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ανέγερσή της χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τη Rosatom, τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, στοιχείο που υποδεικνύει πιθανή κρατική εμπλοκή.

Ο ειδικός σε θέματα άμυνας Markus Göransson από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Άμυνας προειδοποιεί ότι στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στο αεροδρόμιο μπορεί να βρίσκονται υπό παρακολούθηση από την εκκλησία. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στη Σουηδία, καθώς παρόμοια παραδείγματα εντοπίζονται σε πόλεις όπως η Ουψάλα, η Στοκχόλμη, το Γκέτεμποργκ και άλλες, όπου εκκλησίες χτίζονται δίπλα σε εργοστάσια, λιμάνια, πρεσβείες και ορυχεία.





Russia’s Orthodox churches in Europe may double as spy hubs, not just places of worship, reports @molfar_agency.



🧵 1/12 ⬇️ pic.twitter.com/HDAIyPd58Y